В Калининграде гендиректора фирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов на 42 млн рублей

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В Калининграде генерального директора компании, занимающейся торговлей автозапчастями, заподозрили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

По версии следствия, с апреля 2018 по март 2019 гг., 61-летний бизнесмен создал формальный документооборот по сделкам с подконтрольной ему организацией, включив сведения в налоговые декларации. Это позволило ему уклониться от уплаты НДС на 42,7 млн рублей.

По уголовному делу уже проведен ряд обысков, изъята бухгалтерская документация, назначена бухгалтерская судебная экспертиза, допрашиваются свидетели, выполняется полный комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и возмещение ущерба, причиненного федеральному бюджету.