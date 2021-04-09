«Брось птицу!»: под Калининградом уголовник похитил декоративного аиста

Приметив, что садовый участок в поселке Янтарный на какое-то время остался без присмотра, ошивавшийся рядом 32-летний, ранее неоднократно судимый калининградец терять времени не стал. Перемахнул через забор, завладел садовыми принадлежностями, а напоследок прихватил и украшавшего территорию декоративного аиста. Крик вернувшегося хозяина «Брось птицу!» прозвучал уже вслед убегавшему похитителю.

По следу преступника пошли оперативники уголовного розыска МО МВД России «Светлогорский» , которые в конце концов задержали подозреваемого. Правда, свою добычу вор к тому моменту успел продать – в том числе и злосчастного аиста.