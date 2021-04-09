На выходных в Калининграде пройдут проверки на трезвость

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области на выходных пройдет профилактическое мероприятие ГИБДД «Нетрезвый водитель». С 9 по 11 апреля автоинспекторы будут проверять водителей на предмет опьянения, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Госавтоинспекция напоминает, что за пьяное вождение предусмотрено лишение право на срок от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

Сообщить о пьяном водителе можно по телефону 8(4012)552-811.