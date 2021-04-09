Роспотребнадзор сообщил, в каких городах Калининградской области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калининградской области за сутки было выявлено 40 новых случаев коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 12-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 25 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ –1

Балтийский городской округ - 2

Гвардейский городской округ – 1

Полесский городской округ – 2

Пионерский городской округ - 1

Светловский городской округ - 2

Правдинский городской округ - 2

Гусевский городской округ - 2

Зеленоградский городской округ – 1

Светлогорский городской округ – 1

Мамоновский городской округ –1

Советский городской округ – 1