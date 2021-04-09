Роспотребнадзор сообщил, в каких городах Калининградской области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Калининградской области за сутки было выявлено 40 новых случаев коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 12-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 25 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ –1
Балтийский городской округ - 2
Гвардейский городской округ – 1
Полесский городской округ – 2
Пионерский городской округ - 1
Светловский городской округ - 2
Правдинский городской округ - 2
Гусевский городской округ - 2
Зеленоградский городской округ – 1
Светлогорский городской округ – 1
Мамоновский городской округ –1
Советский городской округ – 1