В Калининград поступило почти 19 тысяч доз вакцины от коронавируса

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В Калининградскую область поступило ещё 18900 комплектов доз вакцины Спутник V. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в своем Instagram.

Всего на данный момент в Калининградскую область поставлено уже 80 099 доз.

«В ближайшее время с увеличением количества вакцин, свободных слотов для того, чтобы сделать прививку, станет немного больше», - отметил глава региона.

По состоянию на 9 апреля привиты 56 190 человек, из них двукратно — 33 049. В области работают 32 прививочных пункта в 24 медицинских организациях, два новых открыты в поликлинике ГБ-4 на Краснопрудной и в поликлинике пос. Янтарного.

Записаться на вакцинацию можно через сайт госуслуги, по телефону единого колл-центра 122, на сайте министерства здравоохранения Калининградской области, также можно прийти в прививочный пункт и записаться через регистратуру.