Начинается суд над калининградцем, который зверски зарезал сожительницу на рабочем месте

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Фото: Александр Подгорчук
В Неманский городской суд поступил уголовное дело по обвинению местного жителя в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
Как ранее писала «Комсомолка», трагедия произошла 14 ноябре 2020 года в поселке Новоколхозное. Пьяный местный житель в подсобном помещении магазина нанес не менее 22 ударов ножом своей сожительнице, которая решила уйти от него. От полученных ранений женщина погибла, нападавшего обезвредил и задержал один из покупателей.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Убийство». Судебное заседание назначено на 20 апреля