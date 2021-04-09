Мэрия Калининграда опубликовала 150 адресов, где отремонтируют дороги в этом году

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В своих официальных группах в соцсетях администрация Калининграда опубликовала сводный список улиц, которые приведут в порядок в 2021 году. Речь идет как о капитальном, так и о текущем (ямочном) ремонте. При этом власти предупреждают - по мере реализации плана в сроки выполнения работ могут быть внесены изменения.

О самых крупных объектах этого года было известно давно. Это улицы Автомобильная, Павлика Морозова, Судостроительная и некоторые другие. Вместе с ними в списке еще больше сотни адресов (всего 151 объект). Так, например, власти запланировали ремонт проезжей части на Ленинском проспекте (проезд возле Дома искусств) и участках улицы Бассейной, Аллеи Смелых, Советского проспекта, устранение аварийных разрушений на улице Катина . В этом году также отремонтируют проезд к детской поликлинике на улице Леонова и часть дороги возле Двухъярусного моста.

Полный перечень объектов дорожного ремонта можно посмотреть здесь.