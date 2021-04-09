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Происшествия9 апреля 2021 19:36

В Калининградской области объявлен в розыск мужчина, обворовавший квартиру в Колосовке

Полиция Зеленоградского района опубликовала ориентировку на Евгения Шелковича
Иван МАРКОВ
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Фото подозреваемого

Фото подозреваемого

Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Зеленоградском районе Калининградской области объявлен в розыск мужчина 1993 года рождения, обвиняемый в совершении квартирной кражи в поселке Колосовка. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, в совершении преступления подозревается Шелкович Евгений Николаевич, скрывшийся от органов следствия.

В случае если Вы обладаете информацией о местонахождении разыскиваемого просьба сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 8 (40150) 3-25-32 (дежурная часть), 8-929-163-88-86 либо 02 (102 с мобильного). Полиция гарантирует конфиденциальность.

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