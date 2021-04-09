В Калининграде осудили прораба из-за гибели подростка на стройке Нахимовского училища

Строительство филиала Нахимовского училища Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

В августе прошлого года в Калининграде при строительстве филиала Нахимовского военно-морского училища погиб 16-летний подросток. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Калининградской области, за гибель подростка понес ответственность 39-летний прораб, который отвечал за соблюдение техники безопасности и охрану труда при ведении работ. Мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Обвинительный приговор вынес Ленинградский районный суд Калининграда.

- Следствием и судом установлено, что в августе 2020 года подсудимый, являясь непосредственным руководителем работ на объекте, на участке строительства, в нарушение действующих норм и правил труда, допустил на объект 16-летнего подростка без трудового договора, медицинского осмотра, обучения и инструктирования, - сообщает пресс-служба ведомства. - Днем 16 августа 2020 года юноша в числе других строителей выполнял работы на высоте по укладке фасадной плитки на строящемся спальном корпусе училища без средств индивидуальной защиты и при отсутствующем ограждении строительных лесов. В процессе работ молодой человек упал с высоты 18 метров. Получив телесные повреждения, несовместимые с жизнью, он умер на месте.

В ходе предварительного следствия и в суде мужчина вину в совершенном преступлении признал.