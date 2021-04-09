В Черняховском районе «Пежо» улетел в кювет после столкновения с «Ауди»

Участники второго ДТП в Черняховском районе Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В Черняховском районе в пятницу 9 апреля произошло сразу два ДТП. Первое случилось между поселками Подгорное и Междуречье. Судя по фотографии, опубликованной очевидцем в сообществе автомобилистов Калининградской области, участниками аварии стали фура и грузовой микроавтобус «Фольксваген».

В комментариях к этому сообщению другие очевидцы выложили снимки еще одной аварии, но уже у поселка Заовражное. В этом ДТП «Пежо» улетел в кювет после столкновения с «Ауди». Судя по всему, больше всего пострадал первый автомобиль, закопавшийся «носом» в землю. Информации о пострадавших в обеих авариях от очевидцев не поступало. На место оперативно прибыли сотрудники ГИБДД.