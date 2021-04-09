Greenpeace: Жители каждой деревни Калининградской области уверены, что надо жечь траву

Пал травы в Полесском районе Фото: Иван МАРКОВ

9 апреля в эфире радио Sputnik руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин рассказал, в каких регионах угроза распространения огня наиболее высока. По его словам, в зону риска попала и Калининградская область, где все районы охвачены огнем.

- Калининградская область, к сожалению, горит, - заявил Куксин. - Это место, где абсолютно в каждой деревне жители уверены, что траву жечь надо.

По данным управления МЧС по Калининградской области, в регионе за начало этого года зафиксировано уже 400 природных пожаров. За минувшие сутки спасателей на тушение палов травы вызывали четырежды.