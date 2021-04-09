В Калининграде на улице Горького «Мерседес» свалился с дороги, есть пострадавший

Улетевший в кювет "Мерседес" Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В Калининграде на улице Горького произошло ДТП с пострадавшим. Как пишут очевидцы в сообществе автомобилистов Калининградской области, авария случилась в пятницу 9 апреля в девятом часу вечера недалеко от супермаркета «Семья» (ул. Горького, дом 170).

Судя по опубликованному видео, «Мерседес» вылетел с дороги в кювет, и водитель не смог самостоятельно его покинуть. На место прибыли спасатели, сотрудники ГИБДД и карета «скорой помощи». О серьезности травм, полученных водителем, как и о пассажирах, на данный момент информации не поступало. Подробности произошедшего уточняются.