В Калининградской области 246 пожарных тушили горящую траву в полях

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградской области продолжается сезон палов – народ поджигает траву. Только за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС России 54 раза привлекались для ликвидации палов сухой травы на территории региона. Как сообщает пресс-служба МЧС, было задействовано 246 человек и 57 единиц техники.

Поля горят во всех муниципалитетах, огонь уничтожает юные всходы растений, животных, птиц и насекомых. Увы, таких весенних пожаров меньше не становится.

Напомним, в течение последней недели в Калининградской области были предотвращены два лесных пожара. Об этом ранее сообщала пресс-служба регионального правительства.

Сотрудникам отряда противопожарной службы удалось остановить огонь с горящих полей на самой кромке леса. Инциденты произошли в Неманском и Саранском участковых лесничествах.