В Зеленоградске предпринимателей вызвали на уборку города

. Фото: Александр КАТЕРУША

Администрация курортного Зеленоградска инициировала большую уборку в субботу, 10 апреля. На субботник призвали всех предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории города Зеленоградска. Как сообщается на сайте администрации, им предстоит провести уборку и благоустройство территории, прилегающей к их торговым объектам.

В планах также благоустроить пространства вокруг торговых точек, вывезти собранный мусор. Бизнесмены, у которых возникнут вопросы по субботнику, могут обращаться в отдел экономического развития и торговли администрации по телефонам: 8 (40177) 2-93-12 или +7-921-009-62-99.