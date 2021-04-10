Стадион в Балтийске, на который потратили больше 60 млн рублей, откроют к лету

. Фото: Правительство Калининградской области

К летнему сезону откроется городской стадион Балтийска. Об этом сообщила министр спорта региона Наталья Ищенко, отметив, что общая стоимость работ по реконструкции арены «Балтиец» превысила 60 миллионов рублей. Две трети суммы выделено в рамках нацпроекта «Спорт – норма жизни».

По словам Натальи Ищенко, поле сможет эксплуатироваться в любое время дня и года.

- Арена вмещает и другие полезные объекты, в том числе площадку по губернаторской программе «Выбираем спорт», - отметила министр.

Помимо игрового поля размером 110 на 67 метров, в Балтийске строители смонтируют беговые дорожки длиной 400 метров и задел под прыжковые сектора. Готовность арены составляет 85%.

В перспективе Балтийск должен получить второй физкультурно-оздоровительный комплекс помимо существующего сооружения ЦСКА. Новый ФОК планируется построить около моря на улице Гвардейский бульвар после 2023 года.

Власти ожидают, что в 2021 году работы завершатся и на городских стадионах Гусева и Гурьевска. Мини-стадион с игровым полем появится в поселке Добровольске Краснознаменского городского округа, а у школы №44 будет построен общедоступный физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа.