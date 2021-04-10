В Калининграде текст «Тотального диктанта» прочтет министр по культуре

Андрей Ермак. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде площадкой ежегодной акции «Тотальный диктант» (12+), которая состоится 10 апреля в 13.00, станет областная научная библиотека. Как сообщается на сайте библиотеке, автором текста диктанта в этом году выступил российский писатель Дмитрий Глуховский. А текст прочитает министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

Всего в регионе будет организовано 30 очных площадок Тотального диктанта, в том числе в Калининграде 6 площадок.

В 2020 году в регионе Тотальный диктант написали 691 человек.

Для участия в акции необходима регистрация на сайте акции.