Туристы привезли коронавирус в Калининград из Турции

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калининградской области за последние сутки зарегистрирован 51 новый случай коронавирусной инфекции. Количество летальных случаев увеличилось до 413.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, среди заболевших трое человек, которые вернулись из туристической поездки в Турцию, где сейчас крайне неблагополучная эпидемическая обстановка.

Среди заболевших на этот день:

- 13 пенсионеров;

- медицинский работник;

- 3 работника образования;

- 3 сотрудника предприятий торговли и общепита;

- работник предприятия пищевой промышленности;

- сотрудник предприятия сферы ЖКХ;

- 2 сотрудника предприятия сферы услуг;

- сотрудник учреждения сферы культуры и досуга; ;

- 2 работник транспортных предприятий и транспорта;

- работник промышленных предприятий ;

- 14 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- учащийся школы 1 г. Светлый;

- 8 неработающих.