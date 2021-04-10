В Калининградской области под посевы пустят больше 287 тысяч гектаров

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В Калининградской области стартовал яровой сев – его планируют провести на площади более 83 тысяч га. На сегодня, по информации регионального минсельхоза, яровые культуры посеяны на площади более 2,5 тысячи гектаров. Это составляет три процента от плана.

«По прогнозу, вся посевная площадь в 2021 году в хозяйствах всех категорий составит свыше 287 тысяч гектаров», - сообщили в правительстве.

Максимальные площади под яровые культуры планируется засеять в Нестеровском (около 13 тысяч гектаров), Славском (свыше 10 тысяч гектаров) и Озерском районах (около 10 тысяч гектаров).

Озимые – более урожайные формы сельскохозяйственных культур, традиционно занимают наибольший удельный вес в структуре посевной площади. В этом году они благополучно пережили зиму.