В Калининграде провели забег в честь Дня штурма Кенигсберга

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде в субботу, 10 апреля, в Южном парке провели традиционный марафонский и легкоатлетический бег, приуроченный ко Дню штурма города-крепости Кенигсберга. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

Сегодня же любители ходьбы поучаствовали во Всероссийской тренировочной акции «10 000 шагов к жизни». Тут же всех желающих консультировали врачи-кардиологи, диетологи и психологи.

В мэрии отметили, что акция «Спортивные выходные» продлится до 30 сентября.

В городских парках, на набережных, на спортивных площадках в выходные и праздничные дни, будут проходить открытые тренировки, мастер-классы для всех желающих без ограничения возраста, умений и навыков.