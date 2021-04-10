В Калининграде слепой путешественник из Петербурга рассказал о поездках в 26 стран

Владимир Васкевич на острове Канта в Калининграде. Фото: Предоставлено героем публикации

В Калининград приехал известный слепой путешественник из Санкт-Петербурга Владимир Васкевич. На базе организации инвалидов «Аппарель» в субботу, 10 апреля, он встретился с незрячими калининградцами, провел лекцию и рассказал, что за 8 лет сумел посетить 26 стан мира.

- Я путешествую ради эмоций и расширения кругозора. Но нужно не просто приехать в незнакомую страну, важно создать общение в путешествии. Сделать так, чтобы можно было изучить культуру, особенности, кухню, людей этой страны. Поэтому часто я путешествую автостопом, - говорит Владимир.

Одним из серьезных его путешествий стала 45-дневная поездка на попутных автомобилях от Калининграда до Владивостока. А совсем недавно Владимир вернулся из Чечни. В марте он успел также побывать в Ставрополе, Королеве и Волоколамске.

Владимиру 27 лет. Он потерял зрение в 2,5 года.