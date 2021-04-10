В Калининградской области военные летчики проводят учебные воздушные бои

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области учения проводят летчики истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота. Уже выполнены учебные воздушные бои и отработан перехват заданной воздушной цели в небе.

«Летчики-истребители в нормативное время отработали взлет по команде «Воздух», произвели поиск условного нарушителя воздушной границы, а затем провели выход в атаку с выполнением маневра уклонения от ракет класса «воздух-воздух», выпущенных условным противником», - сообщили в пресс-службе Балтфлота.

Кроме того, пилоты Су-27 отработали элементы сложного пилотажа, в том числе с выполнением фигуры «Горка» с наклоном до 60 градусов.

Полеты проводились в светлое и темное время суток.