В Калининграде на Сельме высадили аллею сакуры

. Фото: Правительство Калининградской области

Власти Калининградской области приступили к системной работе по озеленению. В субботу, 10 апреля, в Калининграде вдоль улицы Елизаветинской, около дворца спорта «Янтарный», высадили аллею сакуры.

«Новая аллея заложена в честь 75-летия Калининградской области и количество высаженных здесь сакур равно юбилейной дате» - сообщили в пресс-службе правительства региона, отметив, что за деревьями пообещала следить глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

Между тем в городе планируют разработать концепцию озеленения города и определить места для высадки деревьев.

Сегодня же на улице Ливадийской высадили почти сотню деревьев. Новый сквер получил название «Крымский».

Посадки деревьев также прошли в микрорайоне имени Космодемьянского, Чкаловске, на улице Горького, Московском проспекте, Солнечном бульваре и на улице Кошевого в Калининграде. К акции присоединились еще 10 муниципальных образований: Светлогорск, Светлый, Гурьевск, Полесск, Советск, Нестеровской округ, Черняховск, Правдинск, Ладушкин и Гусев.

Были посажены: рябины, клены, боярышник, вишня, дубы, кизильник блестящий и другие виды.