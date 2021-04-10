Телефонные мошенники выманили у пенсионеров из Калининграда почти миллион рублей

Двое пенсионеров из Калининграда стали жертвами телефонных мошенников. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, злоумышленники похитили 243 тысячи рублей у 62-летнего жителя Калининграда и 720 тысяч у 72-летней пенсионерки.

Мошенники убедили пожилых людей, что неизвестные пытаются взять кредиты на их паспортные данные и получить доступ к их банковским счетам, а для пресечения этих попыток, надо срочно перевести все свои деньги на «безопасные» счета. Осознав свою ошибку, пенсионеры обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве.

В УМВД не устают напоминать о действиях злоумышленников и просят граждан ни в коем случае не разговаривать ни с кем, кто по телефону представляется сотрудником банка.

«Для решения каких-либо финансовых вопросов лично посетите отделение банка! Не верьте звонкам!», - отмечают в полиции.