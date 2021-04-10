Пролежав в могиле трое суток, рекордсмен из Калининграда почувствовал себя плохо

Олег не ест уже 15 суток. Фото: vk.com

Калининградский экстремал Олег Резанов, многократный рекордсмен мира по плаванию и выживанию в ледяной воде, прервал свое испытание по 10-дневному нахождению в могиле. Мужчина планировал провести все время под землей в гробу, но спустя трое суток почувствовал себя плохо. Так что его вытащили, и он отправился домой.

- Началась очень сильная боль в спине. Поэтому решено было прервать испытание. Я вернулся из могилы. Дала о себе знать старая травма, о которой я уже и забыл, - сказал «Комсомолке» Олег Резанов. – Но я себя уже исцелил. Просто в могиле это было сделать намного сложнее, в условиях холода и неестественного положения позвоночника.

Экстремал признается, что сейчас уже хорошо себя чувствует.

- Сейчас идет более важное испытание. И оно приоритетней. Это годовая автономия. Ничто не должно этому помешать. Даже попытки мировых рекордов! Я уже 15 суток не ем. И пока условно без воды. Я делаю несколько глотков воды примерно раз в три дня. Через какое-то время вода будет исключена, - сказал нам Олег.

Напомним, Олег Резанов намерен год провести без еды и воды, и питаться исключительно всепроникающей энергией пространства.