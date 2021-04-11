19 пенсионеров, 2 педагога: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Архив "КП"
В Калининградской области за последние сутки зарегистрировано 57 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 49 случаев ОРВИ, 7случаев пневмонии и 1 бессимптомный случай.
Среди заболевших:
- 19 пенсионеров;
- 2 работника образования;
- 6 сотрудников предприятий торговли и общепита;
- 2 работника предприятия пищевой промышленности;
- сотрудник предприятия сферы ЖКХ;
- 2 сотрудника предприятия сферы услуг;
- 2 работника транспортных предприятий и транспорта;
- 2 работника промышленных предприятий;
- 6 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- студент педагогического колледжа Черняховска;
- 3 воспитанника д/с Огонёк Советск; д/с 76,94 Калининград;
- ребёнок 2 года;
- 10 неработающих
Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 30780 случаев заболевания.