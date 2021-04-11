19 пенсионеров, 2 педагога: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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В Калининградской области за последние сутки зарегистрировано 57 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 49 случаев ОРВИ, 7случаев пневмонии и 1 бессимптомный случай.

Среди заболевших:

- 19 пенсионеров;

- 2 работника образования;

- 6 сотрудников предприятий торговли и общепита;

- 2 работника предприятия пищевой промышленности;

- сотрудник предприятия сферы ЖКХ;

- 2 сотрудника предприятия сферы услуг;

- 2 работника транспортных предприятий и транспорта;

- 2 работника промышленных предприятий;

- 6 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- студент педагогического колледжа Черняховска;

- 3 воспитанника д/с Огонёк Советск; д/с 76,94 Калининград;

- ребёнок 2 года;

- 10 неработающих

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 30780 случаев заболевания.