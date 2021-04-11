В Калининграде более 500 человек приняли участие в акции «10 000 шагов»

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В парке «Южный» в Калининграде прошла акция «10 000 шагов», посвященная Всемирному дню здоровья. В ней приняли участие более 500 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мероприятие, состоявшееся в субботу, 10 апреля, в парке «Южном» в Калининграде, было посвящено Всемирному дню здоровья.

Маршрут здоровья составил 5 километров, перед этим была зарядка с фитнес-инструкторами.

В оздоровительной ходьбе участвовали как взрослые, так и дети, прошедшие предварительную регистрацию. Каждый желающий смог получить консультацию специалистов Центра общественного здоровья, отметить фото своего шагомера с результатом в соцсетях. Участники, преодолевшие весь маршрут, получили сертификаты.

Помимо этого, в рамках акции работали передвижной рентген-кабинет Городской больницы № 2 и павильон здоровья Центра общественного здоровья. Консультации кардиолога, диетолога, психолога, педиатра, врача по спортивной медицине и медицинской профилактике смогли получить не только участники мероприятия, но и любой желающий. Также проводился скрининг уровня глюкозы в крови. Узнать такой показатель смогли 120 человек.