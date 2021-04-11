Калининградцев научат защите от интернет-мошенников

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В Калининградской области стартовал «Цифровой Диктант 2021». С 9 по 24 апреля жители региона смогут проверить в онлайн-формате свои знания об информационных технологиях, навыки работы с компьютером и другими цифровыми устройствами. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Акция будет способствовать просвещению в актуальных сейчас вопросах цифровой безопасности и культуры общения, отметил министр цифровых технологий и связи Вадим Рыскаль.

«В последнее время участились случаи с мошенничества, обмана или буллинга в сети, при которых теряются даже «цифровые профи». «Цифровой диктант» стремится предоставлять как можно больше практической информации и рекомендаций для защиты от онлайн-рисков и повышения общего уровня цифровой культуры. Вне зависимости от возраста или уровня пользования технологиями, каждый участник сможет узнать для себя что-то новое и полезное», – отметил руководитель министерства.

«Цифровой диктант 2021» состоит из четырёх блоков. Первый блок посвящен вопросам цифрового потребления и основам компьютерной грамотности, второй – цифровым компетенциям, третий – цифровой безопасности, четвертый – новым технологиям. Уже на следующий день после завершения акции, 25 апреля, на сайте проекта откроется работа над ошибками в личных кабинетах для всех участников, прошедших тестирования.

Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться на сайте цифровойдиктант.рф.