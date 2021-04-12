«Балтика» проиграла в Калининграде аутсайдеру ФНЛ

В воскресенье, 11 апреля, калининградская «Балтика» провела на своем поле матч 36-го тура ФНЛ. Соперником нашей команды стала «Томь»,занимающая 19-е место в турнирной таблице.

Встреча собрала на трибунах стадиона «Калининград» 7635 болельщиков.

К сожалению, одержать домашнюю победу балтийцы не смогли в третий раз подряд. Единственный в этой игре гол на 43-й минуте забил нападающий гостей Максим Дмитриев. «Балтика» гораздо больше владела мячом (70% времени), нанесла 13 ударов по воротам соперника («Томь» - только 5) и несколько раз была очень близка к взятию ворот, но в итоге потерпела поражение.

В турнирной таблице балтийцы остались на 6-м месте, но теперь отставание от первой четверки выросло с двух до пяти очков. До конца сезона осталось сыграть шесть игр. Ближайшую (17 апреля) команда проведет на выезде против «Иртыша». Следующий матч в Калининграде состоится 24 -го числа, когда к нам приедет брянское «Динамо».