В Калининградской области на палы сухой травы бросили 379 спасателей

Пал травы в Полесском районе Фото: Иван МАРКОВ

Теплое и ветреное воскресенье спровоцировало кратное увеличение очагов природных пожаров в Калининградской области. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, 11 апреля 2021 года пожарно-спасательные подразделения 89 раз привлекались для ликвидации палов сухой травы.

- Для ликвидации пожаров привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей в составе 379 человек и 93 единицы техники, - уточняет пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин заявил, что в Калининградской области с природными пожарами обстановка очень тревожная. Причем, причина палов – сами жители, уверенные в необходимости поджигания травы.