«Свинтозавры среди нас»: Антон Алиханов высказался о состоянии улицы Велосипедная Дорога в Калининграде

Граффити в окрестностях Велосипедной Дороги Фото: Антон АЛИХАНОВ

В воскресенье 11 апреля губернатор Антон Алиханов прогулялся в районе улицы Велосипедная Дорога в Калининграде и выложил в свой инстаграм несколько фотографий с хэштегами #тропыкалинина, #свинтозаврысрединас и #каналья. На снимках - заросшие непролазной травой окрестности улицы и склоны железнодорожной насыпи, заваленные мусором. По словам главы региона, в настоящий момент готовятся проекты благоустройства и дороги в этом районе, а также рассматривается проект парка.

Отметим, что улицу Велосипедная Дорога на сегодняшний день сложно назвать улицей, так как она представляет собой грунтовый проезд. Нет там, несмотря на название, и велодорожки.