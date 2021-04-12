В Калининградской области открылся сезон незаконных парковок на пляже

Нарушители на "Порш Кайен" Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В Калининградской области обленившиеся автомобилисты снова начали раздражать жителей и парковать свои автомобили на пляже. Так в районе Сокольников неизвестные не только поставили свой «Порш Кайен» у моря, но и прикрыли номер авто тряпкой. Правда, задний номер они спрятать не догадались, чем и воспользовались очевидцы, выложившие фото в сообществе автомобилистов Калининградской области. Редакция «Комсомолки» надеется, что на нарушителей обратят внимание в госавтоинспекции и привлекут их к заслуженному штрафу.

Напомним, что за парковку автомобиля в непосредственной близости от озера, реки или моря водителя могут привлечь к административной ответственности по ст. 8.42 КоАП РФ. Размер штрафа составляет:

- для граждан от 3 000 до 4 500 рублей;

- для должностных лиц от 8 000 до 12 000 рублей;

- для юридических лиц от 200 000 до 400 000 рублей.