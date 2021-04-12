Представитель Европарламента заявил о разрушении культурного наследия в Советске на европейские деньги

Литовский ученый Людас Мажилис, являющийся представителем Европарламента, 9 апреля заявил в своем фейсбуке об уничтожении объектов культурного наследия на деньги ЕС в Советске Калининградской области.

- Сигналы идут из России, из Тильзита (Советска – Ред.): при помощи финансирования ЕС европейское наследие не восстанавливается, а разрушается. Я обратился в Еврокомиссию. Должна быть какая-то ответственность!

В комментариях политика уточнили, что речь идет о тингплатце, более известном в Советске как «Зеленый театр».