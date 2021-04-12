В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в понедельник нет света и воды

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Калининграде в понедельник, 12 апреля, в течение дня не будет электричества в домах на девяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 11 часов света не будет на ул. Комсомольская 91а-в, 105, ул. Красная 115, 136, ул. Марш. Борзова 26-48а, 39-41, 61-65.

До 18 часов электричество отключено на ул. Брусничная 2, 5-13, 10-20, ул. Серж. Мишина 1, 3, 8, ул. Тенистая аллея 26а-40, 21-27; ул. Чкалова 31а-33в, 48-50, ул. Спортивная 36а,б; ул. Машиностроительная 72-108;

С 10.00 до 16.00 без холодной воды останутся дома по ул. Садовая 13а, 39-45.

С 10.00 до 15.00 холодное водоснабжение отключено на ул. Литовский вал 38.