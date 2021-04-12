В Калининграде мужчина оплатил 500-тысячный долг по налогам после ареста трех автомобилей

. Фото: Служба судебных приставов

Арест нескольких автомобилей и мотоцикла побудил калининградца погасить задолженность по налоговым платежам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

Мужчина задолжал 500 тысяч рублей, и приставы арестовали его «Мерседес», «Хонду» и мотоцикл «Harley-Dadvidson». Однако калининградец продолжал уклоняться от уплаты долга даже после того, как приставы передали на реализацию его имущество.

У должника оставался «Ленд Ровер», который приставы разыскали при помощи камер «Безопасного города». Автомобиль удалось изъять и отправить на спецстоянку. Только после этого горожанин пришел на прием к судебному приставу и перечислил на депозитный счет отделения всю сумму задолженности.

Деньги уже поступили в консолидированный бюджет. Автомобили и мотоцикл возвращены владельцу.