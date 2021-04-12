2 школьника, 29 пенсионеров: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 55 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 44 случая ОРВИ, 8 случаев пневмонии и 3 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 29 пенсионеров;

- работник образования;

- 2 сотрудника предприятий торговли и общепита;

- сотрудник предприятия сферы ЖКХ;

- сотрудник учреждений культуры и досуга;

- сотрудник банка;

- работник транспортных предприятий и транспорта;

- 2 работника промышленных предприятий ;

- 2 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- студент колледжа сервиса и туризма;

- ребёнок 6 лет;

- 2 учащихся школ (Школа 43 Калининград, лицей 7 Черняховск);

- 11 неработающих.

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 30835 случаев заболевания.