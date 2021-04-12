2 школьника, 29 пенсионеров: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 55 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 44 случая ОРВИ, 8 случаев пневмонии и 3 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 29 пенсионеров;
- работник образования;
- 2 сотрудника предприятий торговли и общепита;
- сотрудник предприятия сферы ЖКХ;
- сотрудник учреждений культуры и досуга;
- сотрудник банка;
- работник транспортных предприятий и транспорта;
- 2 работника промышленных предприятий ;
- 2 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- студент колледжа сервиса и туризма;
- ребёнок 6 лет;
- 2 учащихся школ (Школа 43 Калининград, лицей 7 Черняховск);
- 11 неработающих.
Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 30835 случаев заболевания.