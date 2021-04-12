Пловчиха из Калининграда квалифицировалась для участия на Олимпийских играх 2021 года

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Татарстане состоялся решающий отбор в национальную команду по плаванию. На дорожках бассейна казанского Дворца водных видов спорта соперничали более 600 представителей 58 регионов РФ.

Наилучших результатов среди представителей Калининградской области добилась мастер спорта России международного класса Анна Егорова, которая выиграла две золотые и две бронзовые награды отечественного чемпионата.

Анна финишировала первой на дистанциях 400 и 800 метров вольным стилем. Причем ее результат 4 минуты 04,10 секунды стал новым рекордом России для женщин на четырехсотметровке. Также она стала бронзовым призером на дистанции 200 метров индивидуально и в составе сборной Ханты-Мансийского автономного округа по итогам женской эстафеты 4x200 метров вольным стилем.

Золотые медали обеспечили воспитаннице калининградского спорта квоту на попадание в состав отечественной сборной для участия в летних Олимпийских играх.