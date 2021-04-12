В Калининграде бывшего сотрудника полиции осудили на 3 года за мошенничество

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В Калининграде за покушение на мошенничество осудили бывшего инспектора отдела миграции УМВД. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В мае прошлого года инспектора отдела по вопросам гражданства управления по вопросам миграции УМВД по Калининградской области попросили помочь гастарбайтеру, который нелегально находился на территории региона. Полицейский, в чьи обязанности не входили вопросы выдачи разрешений на пребывание иностранцев, тем не менее согласился посодействовать за 80 тысяч рублей. Однако при передаче денег его задержали сотрудники ФСБ.

Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Также ему запретили работать в органах госвласти в течение двух лет.