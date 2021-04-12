Коронавирус за сутки выявили в 13-ти городах Калининградской области

.
Фото: Архив "КП"
За минувшие сутки в Калининградской области было выявлено 55 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 13-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 26 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ –2
Нестеровский городской округ - 1
Балтийский городской округ - 3
Гвардейский городской округ - 6
Гурьевский городской округ – 6
Гусевский городской округ – 2
Зеленоградский городской округ – 1
Светлогорский городской округ – 1
Мамоновский городской округ –1
Черняховский городской округ - 3
Неманский городской округ – 1
Янтарный городской округ - 1