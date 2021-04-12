Коронавирус за сутки выявили в 13-ти городах Калининградской области

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За минувшие сутки в Калининградской области было выявлено 55 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 13-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 26 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ –2

Нестеровский городской округ - 1

Балтийский городской округ - 3

Гвардейский городской округ - 6

Гурьевский городской округ – 6

Гусевский городской округ – 2

Зеленоградский городской округ – 1

Светлогорский городской округ – 1

Мамоновский городской округ –1

Черняховский городской округ - 3

Неманский городской округ – 1

Янтарный городской округ - 1