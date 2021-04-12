В Калининграде стартует XXX Международный фестиваль «Янтарное ожерелье»

Фестиваль продлится два месяца. На нем выступит плеяда талантливых известных и начинающих музыкантов. Руководитель калининградской филармонии Виктор Бобков рассказал об организации фестиваля:

- Любое мероприятие требует серьезной и тщательной подготовки. То, что фестиваль масштабный, фестиваль-долгожитель говорит о том, что он востребован и зарекомендовал себя не только у калининградцев и гостей города, но и у тех коллективов, которые к нам прибывают.

11 апреля фестиваль «Янтарное ожерелье» откроет концерт Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова. Выступление такого коллектива - огромное событие для всего города и стало возможно благодаря поддержке Министерства культуры РФ в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны». «Государственный симфонический оркестр на открытии сыграет музыку гения XX века Сергея Прокофьева.

- Приезд такого коллектива - это большие деньги, речь идет, уж не буду делать большого секрета, о нескольких миллионах рублей. Крупные инструменты, на них надо брать два билета: на исполнителя, и на сам инструмент, затем проживание и гонорарная составляющая. Стоимость билетов не покрывает расходов, для этого нас поддерживают и помогают на разных уровнях, - уточнил Виктор Бобков.

Концерты фестиваля искусств «Янтарное ожерелье» пройдут не только в стенах филармонии, но в Драмтеатре и Театре эстрады «Янтарь холл». Подробная программа фестиваля опубликована на сайте филармонии.

11 июня прозвучит завершающий аккорд «Янтарного ожерелья» - большой финальный концерт Концертного духового оркестра и солистов филармонии «Святая к музыке любовь».

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