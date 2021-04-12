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Общество12 апреля 2021 15:42

Калининградец убил битой соседскую собаку

Хаски забежала на его территорию и якобы напала на скот
Виктор Сергеев
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В Полесске на местного жителя завели уголовное дело за убийство собаки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По версии полиции, 34-летний мужчина забил битой до смерти собаку породы хаски, которая забежала на его территорию и якобы напала на скот.

Прибывшие на место участковые изъяли труп собаки и деревянную биту. Экспертиза показала, что смерть животного наступила мгновенно из-за сильного удара по голове.

В настоящее время расследование уголовного дела по статье «Умышленное уничтожение имущества» продолжается.