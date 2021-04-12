В Калининградской области с 20 апреля по 20 июня запрещается любительское и спортивное рыболовство

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области с 20 апреля запрещается любительское и спортивное рыболовство. Двухмесячник проводится для охраны весенне-нерестующих видов рыб, сообщает пресс-служба Росрыболовства.

До 20 июня рыбалка запрещена:

- в прибрежной зоне Куршского залива на расстоянии 0,5 км от камышовых зарослей, а при их отсутствии – на таком же расстоянии от береговой черты;

- в прибрежной зоне Калининградского залива на расстоянии 0,5 км от камышовых зарослей, а при их отсутствии – на расстоянии 1 км от береговой черты;

- в Калининградском заливе – к востоку от линии, соединяющей мыс Тупой (54°38'95" с.ш. 20°18'46" в.д.) с поселком Взморье (54°41'37" с.ш. 20°14'99" в.д.);

- в Калининградском морском канале – с насыпных островов, с плавсредств (от города Калининград до судоремонтного завода города Светлый);

- во всех реках, каналах Полесского и Славского районов, за исключением реки Дейма и Полесского канала, где разрешен лов с берега;

- во всех озерах Полесского и Славского районов, имеющих гидравлическую связь с реками, а также каналах и протоках, соединяющих озера с реками;

- во всех пойменных озерах имеющих связь с реками Неман, Преголя, Дейма и Зеленоградским каналом, а также в каналах и протоках, соединяющих эти озера с реками;

- в реке Нельма – от устья до 9 км вверх по течению;

- в реке Прохладной с ее притоками и каналами;

- в Зеленоградском канале – до левого рукава реки Зеленоградска;

- во всех остальных реках и каналах, впадающих в заливы, на расстоянии 2 км от устьев вверх по течению;

- в реке Неман, ее притоках и рукавах, вниз по течению от развилки реки Неман с рекой Матросовка.

С 10 апреля по 31 мая запрещается любительское и спортивное рыболовство с 10 апреля по 31 мая в реке Шешупе, с 10 апреля по 10 июня в бухте Тихая озера Виштынецкого, в других местах озера – на расстоянии 200 метров от береговой черты.

С 20 апреля по 20 июня запрещается подводная охота на всех водных объектах рыбохозяйственного значения области, за исключением Балтийского моря.