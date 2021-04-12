«Будем менять материал»: Фонд капремонта нашел компромисс с жителями виллы в переулке Грибоедова

Евгений Забуга на крыше своего дома Фото: Иван МАРКОВ

История с домом-памятником на переулке Грибоедова получила продолжение в минувшие выходные. Руководитель фонда капремонта Олег Туркин встретился с жителем Евгением Забугой, обещавшим сбрасывать рабочих с крыши, выслушал его аргументы и решил пойти ему навстречу.

- Провели переговоры с подрядчиком, будем менять материал, - написала пресс-служба фонда. - Мнение жителей для нас в приоритете.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о конфликте жителей дома №1 на переулке Грибоедова с подрядчиком. Скандал разгорелся из-за деревянного гонта, которым покрыт фасад виллы.