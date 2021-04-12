Железная дорога и новая автомагистраль в Холмогоровке пойдет мимо жилых домов

Новая схема автодороги и железнодорожной ветки Фото: Администрация Зеленоградска

В Холмогоровке новая железнодорожная ветка и автомобильная дорога пройдут мимо жилой застройки. Постановление о внесении изменений в Генплан Зеленоградского городского округа было подписано губернатором Антоном Алихановым 31 марта этого года. 5 апреля новые схемы прокладки транспортных веток появились на сайте администрации района.

Предложения властей, озвученные ранее, затрагивали интересы десятков жителей поселка – их дома попадали под снос. Это решение осенью прошлого года спровоцировало народные волнения, которые чуть не привели к человеческим жертвам. Напомним, 17 ноября прошлого года одни из публичных слушаний по грядущему строительству магистрали и железнодорожной ветки пришлось завершить раньше времени, так как пожилой участник собрания сел в свой автомобиль и направил его в толпу людей. В итоге, несколько человек получили травмы различной степени тяжести.