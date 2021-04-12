В «Храброво» с рейса до Петербурга сняли пьяную пассажирку

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В аэропорту «Храброво» с рейса Калининград-Санкт-Петербург сняли с рейса пьяную пассажирку. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД на транспорте.

Во время движения авиалайнера по взлетной полосе пьяная 36-летняя калининградка ходила по салону и слабо ориентировалась в пространстве. На неоднократные замечания бортпроводников и командира воздушного судна она не реагировала.

Женщину доставили в дежурную часть, от прохождения медицинского освидетельствования она отказалась. На нее завели административное дело по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», горожанке грозит до 15 суток ареста.