Снижения цен на квартиры в Калининграде в ближайшее время ждать не стоит

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По итогам первого квартала 2021 года Калининград стал безусловным лидером среди городов России по росту цен на недвижимость, заняв первое место по темпам роста стоимости одно-, двух- и трехкомнатных квартир. При этом, как сообщили в региональном министерстве строительства, снижения цен на квартиры ждать не приходится.

- Сейчас спрос на жилье высокий, свободных квартир как на первичном, так и вторичном рынке жилья в регионе немного, - цитирует представителя минстроя РИА "Новости". - Также подорожали строительные материалы. К сожалению, пока в ближайшее время ожидать снижения стоимости жилья не приходится, но возможна приостановка роста цен.

По данным минстроя, цены растут из-за повышенного спроса, который, в свою очередь, обусловлен доступностью ипотечных кредитов.

- Граждане опасаются, что такие привлекательные условия кредитования в любой момент могут прекратиться. Из-за низких ставок по вкладам как в рублях, так и в валюте люди ищут новые способы инвестирования своих сбережений, в связи с чем значительная часть денежных средств была вложена в сектор новостроек, - сообщили в министерстве строительства.

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Калининград стал безусловным лидером в России по росту цен на квартиры

Калининград стал безусловным лидером среди российских городов по темпам роста цен на одно- двух- и трехкомнатные квартиры. Об этом сообщило РИА "Новости", ссылаясь на данные консалтинговой группы SRG.

В частности, по сравнению с четвертым кварталом прошлого года в первом квартале 2021-го стоимость квадратного метра в однокомнатной квартире выросла на 11,17 процента, составив 72 306 рублей. На двухкомнатные квартиры цена выросла на 10,54 процента, на трехкомнатные - на 8,63 процента (подробности).

Антон Алиханов выступил против продления льготной ипотеки в Калининградской области

Льготную ипотеку под 6,5% в Калининградской области продлевать не нужно, так как это приведет к росту цен на жилье. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов.

- Для нашего региона я, наверное, большого смысла в этом не вижу, потому что я боюсь, что это все может привести к повышению цены. Я считаю, что необходимо какое-то постепенное остужение, говоря про региональный рынок», - сказал губернатор (подробности).