В Калининграде куриные яйца подорожали дважды за неделю.

Цены на яйца в супермаркете "Семья" на 11 апреля Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде цена на яйца окончательно сорвалась с цепи. За прошлую неделю она поднималась дважды. Например, в супермаркете «Семья» десяток отборных яиц в начале недели вырос до 102,99 рублей, цена на яйца первой категории поднялась до 97,99 рублей, а второй – до 87,99 рублей. Но уже к концу недели яйца стоили 107,99 рублей, 99,99 и 89,99 рублей соответственно.

Согласно данным Калининградстата, десяток яиц имел среднюю цену 70,38 рублей в январе, 75,11 рублей в феврале и 78,83 рублей в марте. То есть, с начала года десяток яиц поднялся в цене на 30 рублей. Отметим, что Гурьевская птицефабрика является единственным крупным производителем куриных яиц в регионе.