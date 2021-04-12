В Калининграде задержали двух лжеколлекторов

Житель Калининграда решил стребовать со своего знакомого 20 тысяч рублей, которые тот якобы задолжал (кому именно и имелся ли вообще долг в действительности – сейчас выясняет полиция). И, отправляясь на улицу Павлика Морозова, взял себе в подмогу приятеля. Явившись по известному адресу, они вдвоем принялись колотить по припаркованной машине, принадлежавшей должнику.

То есть, это самозваные коллекторы так думали. На самом деле владельцем транспортного средства являлся совершенно другой человек, который и вышел защищать свое движимое имущество. И тут же попал под мощный психологический прессинг с элементами грубой физической силы. Кончилось все прибытием на место событий полицейских, которые доставили вымогателей, куда следует.

- Следствием отдела МВД России по Московскому району в отношении 27-летнего жителя Багратионовского района возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Вымогательство», = сообщили в пресс-службе регионального УМВД. - Гражданин заключен под стражу, а его приятель проходит по уголовному делу в качестве свидетеля. Впрочем, его действиям также будет дана правовая оценка.