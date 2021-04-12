Под Багратионовском с территории очистных украли металлоконструкции на 150 тысяч

В Багратионовском районе полицейские раскрыли кражу металла с территории бывших очистных. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На протяжении трёх дней двое местных жителей 24-х и 22-х лет, вооружившись оборудованием для резки металла, распиливали металлоконструкции, части которых вывозили на личном автомобиле.

Сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли краденый металл в одном из пунктов приёма металлолома. Сумма ущерба предварительно составила 150 тысяч рублей.

Сейчас полицейские выясняют причастность злоумышленников к совершению аналогичных преступлений.