В Калининграде подорожало мясо и хлеб, зато подешевели огурцы, чай и масло

Калининградстат представил данные об изменении цен в Калининградской области за первые три месяца 2021 года.

Беглый анализ позволяет заключить, что с января по март подорожало большинство товаров народного потребления. Цены выросли на капусту, вермишель, яйца, лук репчатый, хлебобулочные изделия, говядину, свинину и многое другое.

Однако по некоторым позициям зафиксировано и снижение цен. Так, если в феврале килограмм огурцов стоил больше 230 рублей, то в марте 182. На четыре рубля снизилась стоимость килограмма пшенной крупы, составив в марте чуть более 70 рублей. Почти на 10 рублей подешевел черный чай. Но серьезней всего упала цена сливочного масла. В феврале килограмм стоил 599 рублей, в марте - 576.

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