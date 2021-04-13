Калининград вошел в топ-3 самых чистых городов России

Калининград вместе с Краснодаром разделил 3-е место в списке самых чистых городов России. Накануне рейтинг представил сервис tvil.ru, он основан на отзыве пользователей в социальных сетях.

За Калининград проголосовали 16,3% туристов. А первое место заняла Казань, за столицу Татарстана проголосовали 26,5% пользователей, второе - у крымской Феодосии (20,4%).

Как сообщается, в рейтинге учитывались жилье, прилегающие территории, улично-дорожная сеть, озеленение, общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства, социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства, а еще общегородское пространство.